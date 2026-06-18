В Нижегородской области появятся производственные парки регионального значения

Для компаний, заинтересованных в создании производственных парков регионального значения, предусмотрена имущественная поддержка. Им могут быть предоставлены земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, которые компании смогут получить в аренду на льготных условиях без проведения торгов.