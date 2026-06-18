В соццентре Тайги в Кузбассе детям рассказали о правилах дорожного движения

Встреча прошла с участием сотрудников ГИБДД, которые напомнили детям о важности соблюдения правил безопасного поведения на дороге. В ходе мероприятия ребята повторили основные правила дорожного движения, как правильно вести себя пешеходам на улице, на пешеходном переходе и вблизи проезжей части. Далее в игровой форме воспитанники центра закрепили полученные знания и показали хорошую осведомленность в вопросах безопасности дорожного движения.