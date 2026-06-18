В соццентре Тайги в Кузбассе детям рассказали о правилах дорожного движения

Мероприятие по правилам дорожного движения с практической частью под названием «Безопасность прежде всего» провели для воспитанников семейного центра «Развитие» в городе Тайга в Кузбассе. Мероприятие состоялось при поддержке национального проекта «Семья», сообщили в администрации муниципалитета.
Встреча прошла с участием сотрудников ГИБДД, которые напомнили детям о важности соблюдения правил безопасного поведения на дороге. В ходе мероприятия ребята повторили основные правила дорожного движения, как правильно вести себя пешеходам на улице, на пешеходном переходе и вблизи проезжей части. Далее в игровой форме воспитанники центра закрепили полученные знания и показали хорошую осведомленность в вопросах безопасности дорожного движения.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.