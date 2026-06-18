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Более 40 работодателей Чукотки примут участие в ярмарке трудоустройства

Вакансии представят в том числе силовые и государственные структуры.

Источник: Национальные проекты России

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» состоится 26 июня во всех муниципалитетах Чукотки по нацпроекту «Кадры». Участие примут более 40 работодателей региона, сообщили в департаменте экономики и инвестиций Чукотского автономного округа.

Вакансии представят в том числе силовые и государственные структуры: МЧС России по региону, департамент гражданской защиты и противопожарной службы региона, отдел вневедомственной охраны Национальной гвардии РФ по Чукотке, «Чукотэнерго», «Авиатранспортное агентство Чукотки» и другие. Во всех 7 кадровых центрах округа гости смогут пообщаться с представителями учреждений для уточнения условий труда и социальных гарантий. Карьерные эксперты проведут консультации. Также пройдут мастер-классы и тренинги по трудоустройству, востребованным направлениям и многое другое.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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