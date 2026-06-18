Более 40 работодателей Чукотки примут участие в ярмарке трудоустройства

Вакансии представят в том числе силовые и государственные структуры: МЧС России по региону, департамент гражданской защиты и противопожарной службы региона, отдел вневедомственной охраны Национальной гвардии РФ по Чукотке, «Чукотэнерго», «Авиатранспортное агентство Чукотки» и другие. Во всех 7 кадровых центрах округа гости смогут пообщаться с представителями учреждений для уточнения условий труда и социальных гарантий. Карьерные эксперты проведут консультации. Также пройдут мастер-классы и тренинги по трудоустройству, востребованным направлениям и многое другое.