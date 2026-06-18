Более 415 млн рублей на соцвыплаты медицинским работникам направлено региональным Отделением СФР с начала года. Средства в размере от 4,5 до 50 тысяч рублей ежемесячно перечисляются сотрудникам 30 медицинских организаций Калининградской области. В этом году в реестр получателей вошли почти 4,9 тыс. медработников первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также станций и отделений скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба Отделения СФР по Калининградской области.