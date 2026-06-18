Во дворе ростовской многоэтажки зацвели съедобные кактусы

В Донской столице зацвел кактус со съедобными плодами. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» рассказали читатели.
Жители дома № 4 на бульваре Комарова высадили опунцию в палисаднике среди роз, лилий и других растений. Когда кактус зацвел, то стал местной достопримечательностью.
Цветки у опунций одиночные и крупные, а окраска может быть разной: белой, желтой, оранжевой, красной. В тропическом и субтропическом климате этот кактус выращивают как пищевое и кормовое растение. Молодые побеги, очищенные от колючек, используют как овощи — свежими, жареными, запеченными, маринованными. А крупные сладкие плоды во многих странах считаются деликатесом. Из них готовят, патоку, варенье, джем, мармелад, пастилу, сухофрукты и напитки.
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