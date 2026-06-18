Во дворе ростовской многоэтажки зацвели съедобные кактусы

Цветки у опунций одиночные и крупные, а окраска может быть разной: белой, желтой, оранжевой, красной. В тропическом и субтропическом климате этот кактус выращивают как пищевое и кормовое растение. Молодые побеги, очищенные от колючек, используют как овощи — свежими, жареными, запеченными, маринованными. А крупные сладкие плоды во многих странах считаются деликатесом. Из них готовят, патоку, варенье, джем, мармелад, пастилу, сухофрукты и напитки.