Суд запустил процедуру банкротства одного из старейших заводов в Прикамье

Стоит отметить, что, по данным Rusprofile, 12 мая этого года ФНС начала процедуру исключения юрлица из ЕГРЮЛ. В базе данных указано, что в 2025 году численность сотрудников компании сократилась до одного человека. При этом на сайте муниципалитета содержится информация о 37 сотрудниках, трудящихся на заводе.