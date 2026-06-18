Главные новости к вечеру 18 июня 2026 года

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ответ на атаки со стороны Киева Москва будет на регулярной основе наносить удары по целям на Украине, от которых зависит боеспособность украинских вооруженных сил. Об этом он сообщил журналистам на полях саммита Россия — АСЕАН.