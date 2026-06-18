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Главные новости к вечеру 18 июня 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 18 июня 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

Лавров: РФ будет наносить регулярные удары в ответ на атаки Киева

Источник: РИА "Новости"

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ответ на атаки со стороны Киева Москва будет на регулярной основе наносить удары по целям на Украине, от которых зависит боеспособность украинских вооруженных сил. Об этом он сообщил журналистам на полях саммита Россия — АСЕАН.

БПЛА ВСУ атаковали Московский регион

Источник: РИА "Новости"

Московский регион подвергся беспрецедентной атаке БПЛА: силы ПВО сбили около 194 беспилотников. Зафиксированы локальные разрушения в Подмосковье, ранены 17 человек.

Глава Пентагона Хегсет анонсировал создание НАТО 3.0

Источник: AP 2024

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Североатлантический альянс должен пройти трансформацию и стать структурой с гораздо более серьезным военным потенциалом. Свое заявление он сделал 18 июня перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

ВС России нанесли удары возмездия по объектам ВСУ

Источник: AP 2024

Ночью 18 июня, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными БПЛА большой дальности по объектам топливно-энергетического комплекса, используемым в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Захарова предупредила россиян о рисках при поездках в Таиланд

Источник: AP 2024

«В сложившихся обстоятельствах настоятельно рекомендуем гражданам России, которые имеют малейшие основания предполагать, что могут являться объектами уголовного преследования американских властей, воздержаться от поездок в Таиланд, который связан с США двусторонним договором о выдаче», — сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

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