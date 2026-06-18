Главные новости к вечеру 18 июня 2026 года

Лавров: РФ будет наносить регулярные удары в ответ на атаки Киева
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ответ на атаки со стороны Киева Москва будет на регулярной основе наносить удары по целям на Украине, от которых зависит боеспособность украинских вооруженных сил. Об этом он сообщил журналистам на полях саммита Россия — АСЕАН.
БПЛА ВСУ атаковали Московский регион
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ВС России нанесли удары возмездия по объектам ВСУ
Ночью 18 июня, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными БПЛА большой дальности по объектам топливно-энергетического комплекса, используемым в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Захарова предупредила россиян о рисках при поездках в Таиланд
«В сложившихся обстоятельствах настоятельно рекомендуем гражданам России, которые имеют малейшие основания предполагать, что могут являться объектами уголовного преследования американских властей, воздержаться от поездок в Таиланд, который связан с США двусторонним договором о выдаче», — сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.