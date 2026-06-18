Народные приметы на 19 июня: незамужним девушкам сегодня утром надо полить грядки

По народному календарю сегодня Ларион Пропольник. Главной задачей в этот день была прополка. По поверьям, после Лариона будет сложнее бороться с сорной травой, и она может погубить посевы. Особенно результативной считалась прополка на убывающую Луну. А в полнолуние сорняки не трогали даже в этот день, считалось, что труд будет безрезультатным — вскоре грядки снова зарастут.
Незамужним девушкам сегодня рано утром надо полить растения в огороде. По поверьям, на Лариона земля дает силы и красоту тем, кто о ней заботится.
Сегодня нельзя работать на чужом участке земли, это может привести к безденежью и неудачам. Супругам не стоит сегодня трудиться на огороде или в поле вместе, иначе они могут серьезно поссориться.
Опасно в этот день отправляться в дальнюю дорогу и делиться планами на будущее с окружающими. Поездка окончится печально, а желаемое не сбудется. Не стоит заключать крупные сделки, партнеры могут обмануть и оставить без денег.
Народные приметы на 19 июня:
— резко холодало — к скорому улучшению погоды;
— множество пчел над цветущими растениями — к солнечным дням;
— кузнечики громко стрекочут — к улучшению погоды;
— колосья ржи и пшеницы зацветают с верхушки — к неурожаю; с середины — урожай будет средним; с низа колоска — хорошим.
Источник: iz.ru.