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Народные приметы на 19 июня: незамужним девушкам сегодня утром надо полить грядки

Сегодня не стоит заключать крупные сделки.

Источник: Хабаровский край сегодня

По народному календарю сегодня Ларион Пропольник. Главной задачей в этот день была прополка. По поверьям, после Лариона будет сложнее бороться с сорной травой, и она может погубить посевы. Особенно результативной считалась прополка на убывающую Луну. А в полнолуние сорняки не трогали даже в этот день, считалось, что труд будет безрезультатным — вскоре грядки снова зарастут.

Незамужним девушкам сегодня рано утром надо полить растения в огороде. По поверьям, на Лариона земля дает силы и красоту тем, кто о ней заботится.

Сегодня нельзя работать на чужом участке земли, это может привести к безденежью и неудачам. Супругам не стоит сегодня трудиться на огороде или в поле вместе, иначе они могут серьезно поссориться.

Опасно в этот день отправляться в дальнюю дорогу и делиться планами на будущее с окружающими. Поездка окончится печально, а желаемое не сбудется. Не стоит заключать крупные сделки, партнеры могут обмануть и оставить без денег.

Народные приметы на 19 июня:

— резко холодало — к скорому улучшению погоды;

— множество пчел над цветущими растениями — к солнечным дням;

— кузнечики громко стрекочут — к улучшению погоды;

— колосья ржи и пшеницы зацветают с верхушки — к неурожаю; с середины — урожай будет средним; с низа колоска — хорошим.

Источник: iz.ru.