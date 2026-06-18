Народные приметы на 19 июня: незамужним девушкам сегодня утром надо полить грядки

По народному календарю сегодня Ларион Пропольник. Главной задачей в этот день была прополка. По поверьям, после Лариона будет сложнее бороться с сорной травой, и она может погубить посевы. Особенно результативной считалась прополка на убывающую Луну. А в полнолуние сорняки не трогали даже в этот день, считалось, что труд будет безрезультатным — вскоре грядки снова зарастут.