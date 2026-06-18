В Ростове директора фонда заподозрили в злоупотреблении полномочиями при распределении целевых займов

«Достоверно зная о нецелевом расходовании средств и отсутствии роста производственных показателей у заемщиков, женщина вводила в заблуждение контролирующие органы относительно законности использования бюджетных средств. Впоследствии заемщики перестали исполнять обязательства по возврату займов. С целью сокрытия своего бездействия и уклонения от ответственности за причиненные убытки, обвиняемая инициировала процедуры взыскания задолженности, которые были урегулированы за счет средств региональной гарантийной организации», — говорится в сообщении.