Более 4 тыс. вакансий представят на ярмарке трудоустройства в Барнауле

Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет 26 июня в парке «Изумрудный» в Барнауле при поддержке национального проекта «Кадры». Там более 80 работодателей представят свыше 4 тысяч вакансий, сообщили в управлении Алтайского края по труду и занятости населения.
На ярмарке в краевой столице будет работать площадка «Заботимся и Гордимся», где смогут проконсультироваться по вопросам трудоустройства участники СВО и члены их семей. Будет развернут Консультационный пункт кадрового центра «Работа России».
Для школьников состоится фестиваль профессий, где представят свои презентации 30 образовательных организаций. Например, на площадке «Мир БезОпасности» представители МЧС, МВД, УФСИН проведут мастер-классы. На площадке «Я — волонтер» будут представлены экспозиции и активности добровольческих организаций.
Уточним, в этот день Всероссийская ярмарка трудоустройства и фестиваль профессий пройдут по всему Алтайскому краю. Более 450 работодателей представят 7 тысяч вакансий. С полной программой ярмарки можно ознакомиться по ссылке.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.