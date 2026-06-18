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Мурашко поблагодарил врачей, спасавших детей после атаки дрона в Брянске

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поблагодарил российских врачей и Минздрав Белоруссии за помощь детям, пострадавшим во время атаки на автобус под Брянском.

Источник: РБК

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поблагодарил российских врачей и Минздрав Белоруссии за помощь детям, пострадавшим во время атаки на автобус под Брянском.

«Я хотел бы поблагодарить и врачей Российской Федерации, всех, кто принимал участие в оказании медицинской помощи, спасал жизни раненым, и, конечно же, наших белорусских коллег», — сказал Мурашко (цитата по ТАСС).

По его словам, было сделано максимально возможное для спасение жизни и здоровья людей.

17 июня беспилотник ударил по автобусу в Брянской области, в котором находилась детская футбольная команда. Дети ехали из Белоруссии на отдых в Геленджик. В салоне находились 44 гражданина Белоруссии, среди них 28 несовершеннолетних.

Материал дополняется.

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