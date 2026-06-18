Закрылся банкротящийся пивзавод «Панкрат» в Липецкой области

Пищевой комбинат входит в ООО «Елецкое Пиво», основанное в 2009 году в Ельце. Генеральный директор с января 2018 года — Наталья Донцой, ей же принадлежит 56,25% долей. Второй учредитель — Наталья Нарудинова (43,75%). В 2025 году выручка головной компании составила 103,4 млн руб. (+3% к 2024 году), однако чистая прибыль сократилась почти вдвое — с 6,5 до 3,5 млн руб.