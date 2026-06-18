Воронежца оставили на свободе после призывов к сбору «дружины националистов»

Условный срок получил уроженец Анны в Воронежской области за призывы к экстремистской деятельности. Следствие считает, что в 2024 году он разместил в соцсети «ВКонтакте» аудиокомментарий, в котором побуждал «к организации дружины с целью оказания противодействия, в том числе и с использованием насильственных действий, группе, выделенной по этническому и национальному признакам». Об этом рассказали в Аннинском райсуде.