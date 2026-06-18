В Амурской области повысят качество образования специалистов туротрасли

«Международная академия гостеприимства» и министерство внешних связей и туризма Приамурья договорились о сотрудничестве, которое поможет усилить подготовку региональных специалистов индустрии гостеприимства, сообщили в областном правительстве, что отвечает целям и задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Соглашение о сотрудничестве было подписано на площадке фестиваля «Путешествуй!» в Москве. Документ заложил основы для системной работы над развитием туризма в Амурской области, привлечения в регион лучших практик индустрии гостеприимства и подготовки квалифицированных кадров. Партнеры планируют сотрудничать для повышения качества профильного образования, обмениваться опытом, аналитикой, организовывать форумы, конференции и семинары.
«Кадры — это тот фундамент, на котором сегодня строится вся индустрия гостеприимства. Партнерство с “Международной академией” открывает для Амурской области доступ к передовым образовательным программам и экспертизе федерального уровня. Мы создаем условия для того, чтобы молодые специалисты могли получить востребованную профессию и сразу найти себя в растущей туристической отрасли региона», — отметила министр внешних связей и туризма Амурской области Екатерина Киреева.
По словам генерального директора «Международной академии гостеприимства» Анны Кувайцевой, Амурская область на данный момент показывает один из самых динамичных ростов турпотока на Дальнем Востоке. За год его увеличение составляет 50%. Чтобы улучшить этот показатель, эксперты академии поделятся с командой региона лучшими практиками и обучат педагогов колледжей.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.