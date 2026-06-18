В Амурской области повысят качество образования специалистов туротрасли

«Кадры — это тот фундамент, на котором сегодня строится вся индустрия гостеприимства. Партнерство с “Международной академией” открывает для Амурской области доступ к передовым образовательным программам и экспертизе федерального уровня. Мы создаем условия для того, чтобы молодые специалисты могли получить востребованную профессию и сразу найти себя в растущей туристической отрасли региона», — отметила министр внешних связей и туризма Амурской области Екатерина Киреева.