Глеб Никитин анонсировал матч Суперкубка России в Нижнем Новгороде 18 июля

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своём канале в мессенджере MAX сообщил о большом футбольном событии в Нижнем Новгороде: 18 июля на «Совкомбанк Арене» пройдет матч за Суперкубок России между московским «Спартакам», победителем Кубка России, и питерским «Зенитом», чемпионом минувшего сезона Российской Премьер-Лиги.
«В Нижнем как будто совсем недавно кипели страсти чемпионата мира, все вспоминают с особой теплотой это время — и вот теперь мы встречаем сильнейших футболистов страны, которые будут биться за престижный трофей», — отметил Глеб Никитин. «Ждем всех на трибунах!», — заключил губернатор.
Ранее сообщалось, что ФК «Пари Нижний Новгород» не планирует менять домашнюю арену.