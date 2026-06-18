Глеб Никитин анонсировал матч Суперкубка России в Нижнем Новгороде 18 июля

«В Нижнем как будто совсем недавно кипели страсти чемпионата мира, все вспоминают с особой теплотой это время — и вот теперь мы встречаем сильнейших футболистов страны, которые будут биться за престижный трофей», — отметил Глеб Никитин. «Ждем всех на трибунах!», — заключил губернатор.