ЮГК не смогли продать в четвертый раз

Государство в лице Росимущества стало основным акционером «Южуралзолота» в июле 2025 года, после того как суд конфисковал доли основного акционера Константина Струкова и его окружения в доход государства по иску Генпрокуратуры. По версии прокуратуры, Струков незаконно получил «Южуралзолото» и еще десять компаний под контроль, используя свои должности и положение в органах государственной власти. Сам Струков в разговоре с РБК называл обвинения «абсурдными».