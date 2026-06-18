ЮГК не смогли продать в четвертый раз

Заявка единственного претендента на участие в четвертом аукционе по продаже активов «Южуралзолота» (ЮГК) была отклонена, следует из данных на сайте «Росэлторга».
Согласно материалам, на участие в торгах была подана лишь одна заявка — от ООО «Инновация». Компания подала документы 11 июня, а рассмотрение заявок состоялось 18 июня.
Начальная цена лота составляла 162,02 млрд руб., а минимальная — 81 млрд руб.
ЮГК — одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. По собственной оценке, она занимает четвертое место в стране по объему добычи драгоценного металла и второе — по ресурсной базе. Запасы и ресурсы (MI&I) оцениваются в 46 млн унций золотого эквивалента. Активы группы включают месторождения в Челябинской области и Республике Хакасия. Компания также разрабатывает месторождения россыпного золота в Красноярском крае. С ноября 2023 года акции ЮГК торгуются на Московской бирже под тикером UGLD.
Новый владелец должен был приобрести сразу несколько юрлиц: ЮГК (67,2% акций), ООО «Управляющая компания ЮГК» (100%), ООО «Бизнес-Актив» (100%), ООО «Уралтранскомплект» (100%) и ООО «Арбат-Сити» (80%).
Государство в лице Росимущества стало основным акционером «Южуралзолота» в июле 2025 года, после того как суд конфисковал доли основного акционера Константина Струкова и его окружения в доход государства по иску Генпрокуратуры. По версии прокуратуры, Струков незаконно получил «Южуралзолото» и еще десять компаний под контроль, используя свои должности и положение в органах государственной власти. Сам Струков в разговоре с РБК называл обвинения «абсурдными».
«Эти обвинения абсурдны — у меня никогда не было таких денег. Общая выручка холдинга почти за 30 лет существования составиля 980 млрд руб., из которых 70% постоянно реинвестировалось в развитие», — говорил он.
Первый аукцион, назначенный на 18 мая, не состоялся из-за отсутствия заявок. Второй, проходивший в голландском формате 26 мая, также признали несостоявшимся. Тогда единственный названный претендент не внес задаток и представил неполный комплект документов, а правила торгов требовали минимум двух участников с внесенными задатками.
10 июня не состоялся третий аукцион по продаже контрольного пакета ЮГК, поскольку на торги «не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником».
После сообщений о проведении четвертого аукциона, акции ЮГК подорожали на 0,88%. Впрочем, спустя 20 минут их стоимость потеряла 2%.
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