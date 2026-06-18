Туск заявил, что решение о размещении постоянной военной базы США в Польше пока не принято

Тем не менее, премьер подчеркнул, что говорить об окончательном согласии США пока рано: «Это ещё не является окончательным решением. Министр Хексет честно говорит, что ещё нужны детали, но мы находимся на очень хорошей дороге, чтобы получить решение о постоянной американской базе».