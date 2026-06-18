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В Башкирии в ДТП с машиной скорой помощи погибли два медика и пациент

В Дуванском районе Башкирии в ДТП с участием машины скорой помощи и большегруза погибли три человека — два медика и 20-летняя пациентка.

Источник: РБК

В Дуванском районе Башкирии в ДТП с участием машины скорой помощи и большегруза погибли три человека — два медика и 20-летняя пациентка. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Авария произошла на 80-м километре автодороги Кропачево — Месягутово — Ачит. По предварительным данным, карета скорой медицинской помощи столкнулась с грузовым автомобилем. Как именно это произошло, не уточняется.

Водитель спецавтомобиля получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Его состояние оценивают как крайне тяжелое.

«Надзорное ведомство контролирует установление причин и обстоятельств случившегося, проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения», — говорится в сообщении.

13 июня в Подмосковье на 3-м км дороги Кубинка — Наро-Фоминск произошло лобовое столкновение Renault и BMW. От удара немецкая иномарка загорелась.

В результате аварии погибли три человека — двое погибли на месте, один скончался в машине скорой помощи.

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