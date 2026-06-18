В Приморье проведут конкурс среди молодых специалистов

Молодых людей в возрасте до 35 лет приглашают на конкурс, организованный Приморским кадровым центром «Работа России» по нацпроекту «Кадры». Победители получат прибавку к зарплате, сообщили в агентстве проектного управления региона.
Принять участие в конкурсе могут молодые люди, окончившие колледж или вуз в период с 2023 по 2026 год, работающие или планирующие трудоустроиться по специальности в Приморском крае. Прибавка к зарплате для победителей составит от 12 тысяч до 22 тысяч рублей. Начислять ее будут ежемесячно в течение одного года. Точный размер выплаты зависит от места трудоустройства.
Заявку, мотивационное письмо, копию диплома с приложениями к нему, а также согласие на обработку персональных данных необходимо направить до 31 июля на электронную почту konkurs25@trud25.ru или принести лично в любое отделение регионального кадрового центра «Работа России». Подробные условия участия в конкурсе можно уточнить по телефону 8−800−250−24−64.
«Молодые специалисты часто не хотят трудоустраиваться по профессии из-за низкой стартовой зарплаты — наша задача поддержать молодых людей не обещаниями, а реальными деньгами. Особенно важно закрепить кадры в тех отраслях и территориях, где специалисты нужнее всего», — отметила директор Приморского кадрового центра «Работа России» Марина Фурсова.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.