В Приморье проведут конкурс среди молодых специалистов

Принять участие в конкурсе могут молодые люди, окончившие колледж или вуз в период с 2023 по 2026 год, работающие или планирующие трудоустроиться по специальности в Приморском крае. Прибавка к зарплате для победителей составит от 12 тысяч до 22 тысяч рублей. Начислять ее будут ежемесячно в течение одного года. Точный размер выплаты зависит от места трудоустройства.