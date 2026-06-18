В Прикамье расширят программу выплат для молодых учителей

Согласно документу, право на выплату сохраняется за педагогами государственных и муниципальных образовательных учреждений, которые устроятся на работу по специальности не позднее чем через два года после окончания обучения. При этом форма получения образования больше не будет влиять на возможность получения пособия. Ранее такая поддержка предоставлялась только выпускникам очной формы обучения.