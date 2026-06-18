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«Променад вдоль берега»: как благоустраивают Пеньковое озеро в Калининграде

Специалисты продолжают земляные работы для укладки кабелей и ставят сваи для пешеходного настила.

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В июне подрядчик возобновил благоустройство Пенькового озера в Калининграде. Специалисты продолжают земляные работы для укладки кабелей и ставят сваи для пешеходного настила.

Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, специалисты уже смонтировали металлические конструкции для променада вдоль всего берега. Теперь они готовят основание для деревянных дорожек, которые будут располагаться ближе к будущей детской площадке.

«Пока что мы — жители ближайших домов — ждём, когда закончат работы. Озеро-то красивое и, конечно, хочется, чтобы и вокруг него можно было с удовольствием гулять, раз уж зона позволяет. Хотя сейчас молодёжь, да и семьи по вечерам уже осваивают металлические конструкции для пикников. Но в любом случае мы пока в предвкушении уютной прогулочной зоны», — рассказала местная жительница.

По проекту на территории озера сделают променад, а также пешеходные дорожки из плитки и террасной доски. Кроме того, специалисты обустроят детскую игровую площадку, места для пикника с мангальной зоной, проведут озеленение территории. Возле водоёма собираются установить лежаки, кабинки для переодевания и другое пляжное оборудование.

Подрядчики благоустройства — ООО «СК Гранит» и ООО «СТК Партнёр». В октябре прошлого года специалистам пришлось приостановить ремонт из-за выявления нестабильных грунтов. Потребовались изменения в проектной документации.

На дополнительные работы выделили ещё 9,3 миллиона рублей. Подрядчик выполнил замещение слабых грунтов песком и щебнем, а также устройство свайного поля. Изначально завершить работы планировали в 2025 году, затем сроки неоднократно переносили.

Территория у водоёма победила в голосовании жителей, которое проводили в 2024 году. Всего в выборах участвовало более 43 тысяч человек. За участок у озера проголосовали 7812 горожан.

Текст, фото: Варвара Макарова.

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