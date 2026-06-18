«Променад вдоль берега»: как благоустраивают Пеньковое озеро в Калининграде

«Пока что мы — жители ближайших домов — ждём, когда закончат работы. Озеро-то красивое и, конечно, хочется, чтобы и вокруг него можно было с удовольствием гулять, раз уж зона позволяет. Хотя сейчас молодёжь, да и семьи по вечерам уже осваивают металлические конструкции для пикников. Но в любом случае мы пока в предвкушении уютной прогулочной зоны», — рассказала местная жительница.