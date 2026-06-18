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Движение на юго-востоке Москвы частично восстановили

На юго-востоке Москвы начали поэтапно снимать введенные ранее ограничения движения, сообщил столичный дептранс.

Источник: РБК

На юго-востоке Москвы начали поэтапно снимать введенные ранее ограничения движения, сообщил столичный дептранс.

По последним данным, движение уже восстановлено в полном объеме на улице Верхние Поля (в обе стороны), а также на Чагинской улице. Кроме того, открыт съезд с внешней стороны МКАД на Верхние Поля и возобновлен проезд по участку улицы Капотня — от МКАД до 1-го Капотнинского проезда.

Утром 18 июня в московском районе Капотня на юго-востоке города были скорректированы маршруты сразу нескольких автобусов. Изменения затронули движение в обоих направлениях: со стороны МКАД новые схемы ввели для маршрутов с711, 739 В, 739к, с694, 228, м78, 436 и 655, а со стороны улицы Белореченской — для автобусов С710, с744, с768, с867, с754, м72 и с9.

Минувшей ночью в Юго-Восточном административном округе города несколько беспилотников атаковали Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ).

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