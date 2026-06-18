Движение на юго-востоке Москвы частично восстановили

По последним данным, движение уже восстановлено в полном объеме на улице Верхние Поля (в обе стороны), а также на Чагинской улице. Кроме того, открыт съезд с внешней стороны МКАД на Верхние Поля и возобновлен проезд по участку улицы Капотня — от МКАД до 1-го Капотнинского проезда.