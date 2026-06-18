В городе Харабали Астраханской области модернизируют Дом культуры

В учреждении, в частности, модернизируют и расширят культурное пространство, сохранив при этом традиции и создав новые возможности для развития посетителей. Обновление инфраструктуры повысит качество предоставляемых услуг и создаст комфортные условия для жителей и гостей района. В Доме культуры появится больше возможностей для организации семейного досуга, поддержки творческих инициатив, внедрения современных форматов культурной работы.