В городе Харабали Астраханской области модернизируют Дом культуры

Дом культуры модернизируют в городе Харабали в Астраханской области. Работы проведут за счет федеральной субсидии, предоставленной по нацпроекту «Семья», сообщили в администрации Харабалинского района.
В учреждении, в частности, модернизируют и расширят культурное пространство, сохранив при этом традиции и создав новые возможности для развития посетителей. Обновление инфраструктуры повысит качество предоставляемых услуг и создаст комфортные условия для жителей и гостей района. В Доме культуры появится больше возможностей для организации семейного досуга, поддержки творческих инициатив, внедрения современных форматов культурной работы.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.