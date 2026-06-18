В Ростовской области легковой автомобиль врезался в КАМАЗ, водитель погиб

Дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на 18 июня в Песчанокопском районе, на автодороге «Ростов — Ставрополь». По предварительным данным, 75-летний водитель «Жигули» не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения в месте, где это запрещено. В итоге легковой автомобиль врезался в КАМАЗ с полуприцепом.