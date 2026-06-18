В анализах участника Евровидения Кенана Догулу нашли следы наркотиков

Турецкий певец Кенан Догулу, выступавший от Турции на «Евровидении-2007», попал в неприятную ситуацию, связанную с наркотиками. Генпрокуратура Стамбула проводит масштабную антинаркотическую операцию, в рамках которой у артиста выявили следы запрещенных веществ в анализах. Телеканал NTV сообщил, что аналогичные результаты анализов получены и у семи других известных личностей, включая артистов и предпринимателей.