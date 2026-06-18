Какой сегодня праздник: Всемирный день детского футбола

Всемирный день детского футбола отмечается ежегодно 19 июня. Основные цели праздника: популяризация футбола (и без того одной из самых популярных спортивных игр в мире), пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков, поддержка дворового и любительского футбола (многие будущие звезды начинают карьеру именно в неформальных командах, а затем переходят в юношеские и подростковые клубы). Футбол объединяет детей разных национальностей, культур и социальных групп. Для игры нужны только мяч и игроки — можно организовать матч практически в любых условиях. По информации Российского футбольного союза (РФС) и Минпросвещения России, в 2024/2025 учебном году 1,9 млн школьников занимались футболом на уроках физкультуры в рамках проекта «Футбол в школе». Это примерно каждый девятый школьник страны. В школьных секциях в том же году занимались 205 тысяч человек.