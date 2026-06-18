Какой сегодня праздник: Всемирный день детского футбола

Всемирный день детского футбола отмечается ежегодно 19 июня. Основные цели праздника: популяризация футбола (и без того одной из самых популярных спортивных игр в мире), пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков, поддержка дворового и любительского футбола (многие будущие звезды начинают карьеру именно в неформальных командах, а затем переходят в юношеские и подростковые клубы). Футбол объединяет детей разных национальностей, культур и социальных групп. Для игры нужны только мяч и игроки — можно организовать матч практически в любых условиях. По информации Российского футбольного союза (РФС) и Минпросвещения России, в 2024/2025 учебном году 1,9 млн школьников занимались футболом на уроках физкультуры в рамках проекта «Футбол в школе». Это примерно каждый девятый школьник страны. В школьных секциях в том же году занимались 205 тысяч человек.
День бабочек отмечается ежегодно 19 июня. Праздник был учрежден в 2016 году и с тех пор приобрел популярность среди любителей природы. Бабочкам издавна придавали особое значение. Древние греки ассоциировали бабочку с душой. На египетских фресках изображения бабочек встречаются ещё 3 тысячи лет назад. В России насчитывается более 9,6 тысячи видов бабочек. Самые популярные из них — капустница (белянка капустная), махаон, лимонница (крушинница), крапивница, дневной павлиний глаз. Популяции многих видов бабочек в России сокращаются из-за изменения климата, уничтожения мест обитания, использования пестицидов и других факторов. Некоторые виды занесены в Красные книги регионов и страны.
День наблюдения за облаками отмечается ежегодно 19 июня. Это необычный и поэтичный праздник, который призывает остановиться, поднять голову и полюбоваться красотой неба. Точной информации о том, кто и когда впервые предложил отмечать этот день, нет. Существуют разные версии. По одной из них, праздник восходит к традициям кельтских пастухов, которые внимательно следили за облаками для прогнозирования погоды. Другая версия связывает его с африканскими шаманами, использовавшими облака для предсказаний. Первыми начали систематически наблюдать за облаками воздухоплаватели на воздушных шарах в конце XVIII века. Облака могут весить сотни тонн, но распределённый вес и восходящие потоки воздуха удерживают их в атмосфере. Самые высокие облака — серебристые (на высоте 70−90 км), а самые низкие — слоистые (ниже 2 км).