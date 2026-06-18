Вэнс: США сохранили санкции против Ирана, кроме ограничений на экспорт нефти

Вэнс добавил, что Вашингтон не планирует отменять другие ограничения до тех пор, пока Тегеран не выполнит свои обязательства в рамках соглашения. При этом, если Иран не будет соблюдать достигнутые договоренности, все послабления могут быть отменены, подчеркнул вице-президент США.