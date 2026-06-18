Погода в Нижнем Новгороде на выходные: днем до +20° и умеренные осадки

В Нижнем Новгороде в предстоящие выходные, 20 и 21 июня, ожидается умеренно тёплая погода с умеренными осадками.
В субботу, 20 июня, утром температура воздуха составит +16°, днём поднимется до +19°, вечером опустится до +18°, а ночью — до +14°. Ветер северо-западный, со скоростью 2−3 м/с. Давление 744−745 мм рт. ст. В течение дня возможен небольшой дождь.
В воскресенье, 21 июня, утром температура воздуха будет около +16°, днём воздух прогреется до +20°, а к ночи остынет до +15°. Ветер северо-западный, со скоростью 2−5 м/с. Днём ожидается небольшой дождь, вечером — пасмурно, утром и ночью — малооблачно и облачно с прояснениями. Давление 743−746 мм рт. ст.
Магнитное поле в выходные — слабая буря (4 — в субботу, 3 — в воскресенье).
Ранее сообщалось, что похолодание с дождями ожидается в Нижнем Новгороде на этой неделе.