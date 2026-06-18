Погода в Нижнем Новгороде на выходные: днем до +20° и умеренные осадки

В воскресенье, 21 июня, утром температура воздуха будет около +16°, днём воздух прогреется до +20°, а к ночи остынет до +15°. Ветер северо-западный, со скоростью 2−5 м/с. Днём ожидается небольшой дождь, вечером — пасмурно, утром и ночью — малооблачно и облачно с прояснениями. Давление 743−746 мм рт. ст.