Миллионы за охоту и рыбалку «под ключ»: Столько зарабатывают столичные «Кузьмичи»

Формат предполагает, что клиенту почти ничего не нужно делать самому. Организаторы готовят палатки, снасти, удочки, ружья и другое снаряжение, а также помогают с поиском, загоном и добычей зверя или рыбы. От участника требуется только оплатить тур и наслаждаться отдыхом вдали от города.
Самые дорогие выезды стоят 300−500 тысяч рублей с человека. В эту сумму входят баня, услуги шеф-поваров и доставка в труднодоступные места, куда можно попасть только по воздуху. Поэтому гостей забрасывают вертолётами, а саму поездку продают под лозунгом: «Ни людeй, ни cвязи, тoлькo пpирода, рeкa и вы».
На этом зарабатывают как целые команды охотников, так и частные проводники. В объявлениях они указывают стаж от шести лет, выкладывают портфолио с трофеями и предлагают клиентам полностью готовый сценарий отдыха. Всё чаще на такие выезды отправляются не только компании мужчин, но и семьи.
Поездки длятся от суток до недели, а жён и детей на месте развлекают аниматоры и банщики. В программах с частными организаторами охоту и рыбалку дополняют прогулками по лесам, горам и равнинам.
Ранее российские туристы стали чаще жаловаться на кражи наличных на Мальдивах. Одна из причин — привычка возить с собой крупные суммы денег. Жалобы на пропажу денег поступали и раньше, подозрения чаще падали на персонал отелей, но расследования не всегда находили виновных.
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