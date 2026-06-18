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Миллионы за охоту и рыбалку «под ключ»: Столько зарабатывают столичные «Кузьмичи»

Московские «егеря» зарабатывают до 2 миллионов рублей на организации охоты и рыбалки «под ключ» для туристов с деньгами. Спрос на такие поездки у жителей столицы растёт, несмотря на цены, которые легко доходят до сотен тысяч рублей за человека. Об этом пишет Mash Money.

Источник: Life.ru

Формат предполагает, что клиенту почти ничего не нужно делать самому. Организаторы готовят палатки, снасти, удочки, ружья и другое снаряжение, а также помогают с поиском, загоном и добычей зверя или рыбы. От участника требуется только оплатить тур и наслаждаться отдыхом вдали от города.

Самые дорогие выезды стоят 300−500 тысяч рублей с человека. В эту сумму входят баня, услуги шеф-поваров и доставка в труднодоступные места, куда можно попасть только по воздуху. Поэтому гостей забрасывают вертолётами, а саму поездку продают под лозунгом: «Ни людeй, ни cвязи, тoлькo пpирода, рeкa и вы».

На этом зарабатывают как целые команды охотников, так и частные проводники. В объявлениях они указывают стаж от шести лет, выкладывают портфолио с трофеями и предлагают клиентам полностью готовый сценарий отдыха. Всё чаще на такие выезды отправляются не только компании мужчин, но и семьи.

Поездки длятся от суток до недели, а жён и детей на месте развлекают аниматоры и банщики. В программах с частными организаторами охоту и рыбалку дополняют прогулками по лесам, горам и равнинам.

Ранее российские туристы стали чаще жаловаться на кражи наличных на Мальдивах. Одна из причин — привычка возить с собой крупные суммы денег. Жалобы на пропажу денег поступали и раньше, подозрения чаще падали на персонал отелей, но расследования не всегда находили виновных.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.