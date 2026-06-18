Миллионы за охоту и рыбалку «под ключ»: Столько зарабатывают столичные «Кузьмичи»

На этом зарабатывают как целые команды охотников, так и частные проводники. В объявлениях они указывают стаж от шести лет, выкладывают портфолио с трофеями и предлагают клиентам полностью готовый сценарий отдыха. Всё чаще на такие выезды отправляются не только компании мужчин, но и семьи.