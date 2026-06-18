В поселке Мокроус Саратовской области построят женскую консультацию

Модульную женскую консультацию построят в рабочем поселке Мокроус в Федоровском районе Саратовской области, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Повышение доступности качественной медпомощи отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Работы уже стартовали. На строительную площадку будущей консультации уже доставили сваи. Сейчас их монтируют специалисты. Свайное основание обеспечит надежность, а также устойчивость будущего здания, станет фундаментом объекта.
«Новая модульная женская консультация станет одним из крупнейших новых объектов здравоохранения в Федоровском районе. Современное здание площадью более 350 квадратных метров будет расположено на территории Федоровской районной больницы», — сказал главврач больницы Евгений Ковалев.
В консультации обустроят кабинеты врача-гинеколога, фельдшера и старшей акушерки, доврачебного приема, ультразвуковой диагностики. Также там оборудуют процедурную, регистратуру, палату на две койки.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.