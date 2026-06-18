Суши — не для всех: диетолог рассказала, кому опасно есть это блюдо

Классические суши с сырой рыбой диетолог рекомендует полностью исключить беременным и маленьким детям, поскольку их иммунная система более уязвима. Любые паразиты или бактерии, которые могут присутствовать в необработанном продукте, способны нанести серьезный вред. Людям с заболеваниями ЖКТ, особенно гастритом или панкреатитом, стоит воздержаться от острых вариантов и копченой рыбы, так как это сильный раздражитель для слизистой. Гипертоникам следует быть осторожными с соевым соусом, который повышает суточную норму натрия и может привести к росту давления.