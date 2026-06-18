Приморский край укрепит сотрудничество с Белорусской товарной биржей

Отмечается, что стороны организуют системное взаимодействие, которое поможет привлекать на площадку биржи представителей малого и среднего бизнеса Приморья, проводить консультации по вопросам участия в торгах, конференции, круглые столы и семинары. Сегодня на бирже уже аккредитованы 12 компаний из Приморского края. Весь объем сделок, заключенных ими в 2026 году, пришелся на закупку белорусской молочной продукции. Для увеличения биржевого товарооборота во второй половине 2026 года проработают импорт товаров, производимых в Приморском крае. Кроме того, планируется расширить линейку белорусских товаров, поставляемых в Приморье.