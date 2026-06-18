Приморский край укрепит сотрудничество с Белорусской товарной биржей

Центр поддержки предпринимательства Приморского края и Белорусская универсальная товарная биржа подписали соглашение об укреплении коммерческих связей, сообщили в агентстве проектного управления региона. Эту работу будут проводить в соответствии с задачами нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Отмечается, что стороны организуют системное взаимодействие, которое поможет привлекать на площадку биржи представителей малого и среднего бизнеса Приморья, проводить консультации по вопросам участия в торгах, конференции, круглые столы и семинары. Сегодня на бирже уже аккредитованы 12 компаний из Приморского края. Весь объем сделок, заключенных ими в 2026 году, пришелся на закупку белорусской молочной продукции. Для увеличения биржевого товарооборота во второй половине 2026 года проработают импорт товаров, производимых в Приморском крае. Кроме того, планируется расширить линейку белорусских товаров, поставляемых в Приморье.
«Для Приморского края развитие торгово-экономического сотрудничества с Республикой Беларусь входит в число важнейших стратегических направлений. Мы заинтересованы в использовании возможностей Белорусской универсальной товарной биржи, и подписанное соглашение можно считать подтверждением нашей готовности к совместной плодотворной работе. Главное — чтобы этот документ носил прикладной характер и реально помогал нашим предприятиям торговать друг с другом», — отметил министр международных и внешнеэкономических связей Приморского края Константин Сидоренко.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.