Мелони закатила глаза из-за нашептанных ей Макроном слов во время саммита G7

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони закатила глаза из-за реплики, которую ей прошептал президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита стран «Большой Семерки» (G7). Об этом в четверг, 18 июня, сообщила газета Daily Mail.
Итальянский премьер-министр наклонилась к Макрону, когда тот что-то прошептал, прикрыв рот ладонью. После этого политик повернулась к французскому лидеру и выразительно закатила глаза. Содержание слов Макрона осталось неизвестным.
Журналисты отметили, что в большинстве случаев во время заседаний мировые лидеры стремятся к тому, чтобы сохранять «бесстрастное» выражение лица, но Мелони не удалось это сделать.
18 августа 2025 года во время встречи с Эммануэлем Макроном в Белом доме президент США Дональд Трамп прошептал ему, что президент России Владимир Путин хочет заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине якобы ради американского лидера. При этом Трамп сказал эти слова Макрону в момент, когда его микрофон был включен.
17 июня на саммите G7 Дональд и Эммануэль Макрон устроили силовое состязание. Классическое рукопожатие стороны сразу перевели в захват, сцепив правые ладони в замок. После этого Трамп перехватил инициативу, притянул руку соперника к себе и похлопал его по плечу, а французский лидер развернул корпус и притянул запястье политика к себе.