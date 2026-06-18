Мелони закатила глаза из-за нашептанных ей Макроном слов во время саммита G7

18 августа 2025 года во время встречи с Эммануэлем Макроном в Белом доме президент США Дональд Трамп прошептал ему, что президент России Владимир Путин хочет заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине якобы ради американского лидера. При этом Трамп сказал эти слова Макрону в момент, когда его микрофон был включен.