Сценариста «Счастливы вместе» осудили за убийство экс-участника «Дома-2»

Защита также указывала, что в крови Дмитрия Лукина было обнаружено 2,6 промилле алкоголя, тогда как у Берестового — 1,7 промилле. Кроме того, адвокаты отмечали, что ~погибшего нашли с ножом в руке, а отпечатков подсудимого на этом оружии обнаружено не было~.