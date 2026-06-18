Метеоролог: Ветер и осадки в Москве естественно защитили воздух от загрязнения

Погодные условия, ветер и осадки не позволяют вредным веществам накапливаться в воздухе на территории Москвы. Об этом сообщила заместитель директора Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН, доктор физико-математических наук Ирина Репина.
— Пожар на юге Москвы, в районе Капотни, сегодня не оказал значительного влияния на экологическое состояние города. Влажная и ветреная погода сыграла ключевую роль в рассеивании загрязняющих веществ. Обильные осадки способствуют «вымыванию» вредных примесей из атмосферы, а сильный западный ветер со скоростью 7−12 м/с эффективно разносит вредные выбросы, не давая им застаиваться над городом, — пояснила эксперт.
Она отметила, что в Москве эффективно организован контроль качества воздуха. По ее словам, данные мониторинга используются для научных оценок и исследований. Что касается текущей ситуации, то вокруг нефтеперерабатывающего завода расположены пять автоматических станций контроля загрязнения атмосферы в районах Капотня, Люблино, Выхино-Жулебино и Марьино.
Репина добавила, что согласно графикам с этих станций, доступным в режиме реального времени на сайте, с момента начала возгорания и до настоящего времени превышений нормативов и роста концентраций контролируемых веществ не зафиксировано. В настоящее время концентрации веществ-индикаторов горения не превышают 0,4 ПДКмр по широкому перечню контролируемых веществ, передает ТАСС.
В этот день ВСУ удалось атаковать нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Что известно о массированной атаке беспилотников и последствиях — в материале «Вечерней Москвы».
В Комплексе городского хозяйства столицы сообщили, что поставка нефтепродуктов и работа всех автозаправочных станций в Москве идет штатно.