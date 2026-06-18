Владислав Фирстов продолжит выступать за нижегородское «Торпедо»: подписан двухлетний контракт

«Это именно тот случай, когда можно просто сказать: очень рады видеть тебя в нашей форме дальше, Влад!» — отметили в клубе. Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга добавил: «Ситуация с Владом показала, насколько важно при любых обстоятельствах сохранять человеческие отношения и оставаться в нормальном диалоге. Мы рады сохранить его в команде и верим, что он будет вдвойне мотивирован побеждать вместе с “Торпедо”, выходя на пик своей хоккейной карьеры в нашем Клубе».