«Россети Центр» выплатят акционерам 1,6 млрд рублей дивидендов

Помимо этого, избран новый состав совета директоров. В него вошли представители материнской ПАО «Россети»: заместитель гендиректора — главный инженер Евгений Ляпунов, заместитель гендиректора по реализации услуг и транспорту электроэнергии Елена Андреева, директор по имущественным отношениям Максим Агафонов, заместитель гендиректора по экономике и финансам Артем Алешин и директор по внешним коммуникациям Мария Докучаева. Также в совете — Александр Казаков, гендиректор «Россети Центр» Борис Эбзеев, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, Виталий Зархин, а также представители Ассоциации профессиональных инвесторов Андрей Морозов и Александр Шевчук.