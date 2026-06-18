Мурашко: Пострадавшим при атаке БПЛА на автобус помощь оказана в полном объёме

Напомним, что 17 июня на территории Брянской области украинский беспилотный летательный аппарат совершил атаку на автобус, в котором находились воспитанники спортивной школы и танцевальной студии из белорусского города Речица. Дети направлялись на отдых в Геленджик. В результате удара погибла женщина, сопровождавшая группу, а ещё восемь человек, среди которых было шестеро несовершеннолетних, получили травмы разной степени тяжести. Президент республики Александр Лукашенко расценил произошедшее как провокацию со стороны Украины и заявил, что удар по автобусу с детьми был совершён Вооружёнными силами Украины.