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Ссора из‑за денег обернулась ударом ножом: калининградца будут судить за нападение на знакомого

ЧП произошло в феврале на Черниговской.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде завершено расследование дела 50‑летнего мужчины, который, по версии следствия, ранил ножом своего знакомого во время застолья. Об этом сообщает пресс‑служба областного суда в четверг, 18 июня.

Инцидент произошёл вечером 13 февраля 2026 года в квартире на улице Черниговской. Мужчины выпивали вместе и поссорились из-за денег. Подозреваемый ударил оппонента ножом в грудь, причинив травму сердца. Пострадавший выжил благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Действия обвиняемого квалифицированы как покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). В настоящее время решается вопрос о назначении судебного заседания.

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