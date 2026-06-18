СМИ: Завод производителя дронов для ВСУ во Франции закидали коктейлями Молотова

Кроме того, через несколько дней возле предприятия произошел еще один инцидент. Как сообщает Le Parisien со ссылкой на прокуратуру Парижа, был задержан мужчина, подозреваемый в съемке прототипа беспилотника. Ему предъявлены обвинения в шпионаже.