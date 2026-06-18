СМИ: Завод производителя дронов для ВСУ во Франции закидали коктейлями Молотова

Завод французской компании Delair, занимающейся производством беспилотников для Украины, подвергся нападению с использованием коктейлей Молотова в начале июня. Об этом сообщает газета Le Parisien со ссылкой на свои источники.
Инцидент произошел 1 июня на заводе во Франции.
— На камеры видеонаблюдения попали несколько человек, которые бросали зажигательные устройства в заднюю часть здания, — говорится в публикации.
По информации издания, прокуратура Тулузы начала расследование по факту причинения ущерба с применением опасных для людей средств.
Кроме того, через несколько дней возле предприятия произошел еще один инцидент. Как сообщает Le Parisien со ссылкой на прокуратуру Парижа, был задержан мужчина, подозреваемый в съемке прототипа беспилотника. Ему предъявлены обвинения в шпионаже.
В апреле неизвестный бросил коктейль Молотова в дом генерального директора OpenAI Сэма Альтмана. В результате происшествия загорелись ворота, никто не пострадал. Полиция Сан-Франциско арестовала 20-летнего подозреваемого. По данным агентства, ранее мужчина угрожал поджечь штаб-квартиру компании.