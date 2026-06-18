В Ульяновской области студенты бесплатно побывают на ИТ-фестивале ULCAMP

Один из крупнейших фестивалей в сфере информационных технологий пройдет с 17 по 19 июля в экопарке «Русский берег». На площадке соберутся представители ИТ‑отрасли: от основателей крупных технологических компаний и признанных отраслевых экспертов до начинающих специалистов. По традиции, оргкомитет выделит бесплатные билеты для местных студентов. Например, в 2025 году благодаря этому в мероприятии поучаствовали около 300 юношей и девушек.