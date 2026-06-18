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В Ульяновской области студенты бесплатно побывают на ИТ-фестивале ULCAMP

Программа включает деловую часть с лекциями и дискуссиями, спортивные мероприятия, мастер‑классы.

Студенты профильных факультетов колледжей и вузов Ульяновской области смогут бесплатно посетить ИТ-фестиваль ULCAMP в Старомайнском районе, сообщили в правительстве региона. Мероприятие пройдет в соответствии с задачами нацпроектов «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Туризм и гостеприимство».

Один из крупнейших фестивалей в сфере информационных технологий пройдет с 17 по 19 июля в экопарке «Русский берег». На площадке соберутся представители ИТ‑отрасли: от основателей крупных технологических компаний и признанных отраслевых экспертов до начинающих специалистов. По традиции, оргкомитет выделит бесплатные билеты для местных студентов. Например, в 2025 году благодаря этому в мероприятии поучаствовали около 300 юношей и девушек.

«Каждый год мы масштабируемся, но для нас принципиально важно сохранить ощущение свободы, движения и настоящего общения. Мы хотим, чтобы ULCAMP оставался местом, где можно одновременно перезагрузиться, вдохновиться и сделать шаг вперед — в профессии, в идеях, в жизни», — отметил председатель оргкомитета Илья Валкин.

Программа фестиваля включает деловую часть с лекциями и дискуссиями, спортивные мероприятия, мастер‑классы.

«ИТ‑фестиваль ULCAMP ежегодно способствует привлечению в область тысяч ИТ‑специалистов из различных регионов России и стран зарубежья. Мероприятие выполняет значимую функцию в развитии межрегионального и международного сотрудничества в ИТ-сфере. Кроме того, фестиваль вносит весомый вклад в развитие туристической привлекательности нашего региона», — добавил министр имущественных отношений, градостроительной деятельности и цифрового развития Ульяновской области Олег Ягфаров.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.