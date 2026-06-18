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Вэнс: Церемония подписания сделки США и Ирана может пройти в выходные

Вэнс заявил, что церемония подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном должна пройти в Швейцарии в выходные.

Источник: Комсомольская правда

Церемония подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном может состояться в предстоящие выходные. Об этом в ходе пресс-конференции в Белом доме заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Не знаю, когда именно. Подозреваю, что в эти выходные, но не уверен», — рассказал Вэнс журналистам.

Как уточнил вице-президент США, торжественная церемония подписания сделки должна пройти в Швейцарии. При этом Вэнс ответил, что все будет зависеть от иранской стороны, которая должна прибыть на мероприятие.

Ранее KP.RU сообщал, что президент США Дональд Трамп объявил о подписании меморандума о взаимопонимании с Ираном. Соглашение между Вашингтоном и Тегераном предусматривает открытие Ормузского пролива и 60-дневный период для переговоров по окончательной сделке между странами.

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