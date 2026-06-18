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ФК «Ростов» сообщил о трансфере Тимура Сулейманова в «ПСЖ», но удалил пост

«Ростов» в шутку объявил о переходе своего нападающего во французский футбольный клуб.

Источник: Комсомольская правда

ФК «Ростов» разместил пост в соцсетях о переходе нападающего Тимура Сулейманова в футбольный клуб «Пари Сен-Жермен». Однако позже сообщение было удалено.

Вместо этого появился пост с таким содержанием: «Если кто-то поверил в новость про Сулейманова, то знайте — это шутка. Передаем привет Мелехе. А вот действительно правдивая новость: Имран Азнауров и Денис Титов вернулись в распоряжение “Ростова” и уже проходят медосмотр с основной командой».

Напомним, Тимур Сулейманов перешел в клуб из «Локомотива» летом 2025 года. В мае 2026-го футболист продлил контракт с «Ростовом». Соглашение рассчитано на четыре года. В минувшем сезоне спортсмен вышел на поле в 33 матчах «Ростова» во всех турнирах и забил четыре гола.

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