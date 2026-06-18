ФК «Ростов» сообщил о трансфере Тимура Сулейманова в «ПСЖ», но удалил пост

Напомним, Тимур Сулейманов перешел в клуб из «Локомотива» летом 2025 года. В мае 2026-го футболист продлил контракт с «Ростовом». Соглашение рассчитано на четыре года. В минувшем сезоне спортсмен вышел на поле в 33 матчах «Ростова» во всех турнирах и забил четыре гола.