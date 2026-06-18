«Адгезия» получит еще 374 млн на ремонт госпиталя ветеранов войн в Белгороде

В начале 2025 года с «Адгезией» также подписали контракт стоимостью 485,1 млн руб. на другие работы в рамках капитального ремонта госпиталя. В торгах тогда участвовало семь заявок, и фирма пошла на существенное снижение максимальной цены, составлявшей 646,5 млн руб. Исполнение этого контракта продолжается — после корректировки условий работы по нему требуется завершить не в декабре 2026-го, а в декабре 2027 года.