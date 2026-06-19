В челябинской больнице появился прибор для раннего выявления меланомы

Современный дерматоскоп — компактный прибор для бесконтактного обследования кожи. Он отличается высокой точностью и удобством в работе, а также позволяет фиксировать изображения с помощью адаптера для смартфона. Это упрощает диагностику и дает возможность хранить и отслеживать динамику изменений.