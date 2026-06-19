В челябинской больнице появился прибор для раннего выявления меланомы

В поликлинике второй городской больницы Челябинска появился новый аппарат, который помогает врачам выявлять опасные кожные заболевания на ранних стадиях, в том числе меланому.
Современный дерматоскоп — компактный прибор для бесконтактного обследования кожи. Он отличается высокой точностью и удобством в работе, а также позволяет фиксировать изображения с помощью адаптера для смартфона. Это упрощает диагностику и дает возможность хранить и отслеживать динамику изменений.
Как отмечает врач-дерматовенеролог Ольга Казакова, оборудование помогает своевременно выявлять меланому, базальноклеточный рак кожи, кератоз и другие патологии.
— Использование дерматоскопа позволяет выявлять различные дерматологические заболевания на ранних стадиях, включая меланому, базальноклеточный рак, кератоз и другие патологии. Это значительно повышает шансы на успешное лечение и улучшает качество жизни пациентов.