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В Волжском прошли учения для чиновников ЮФО по массовой мобилизации

18 июня в Волжском Волгоградской области состоялись мобилизационные учения. В город съехались чиновники Южного.

18 июня в Волжском Волгоградской области состоялись мобилизационные учения. В город съехались чиновники Южного федерального округа, отвечающие за работу профильных структур. По информации пресс-службы городской администрации, мероприятие проходило по инициативе федеральных властей, с целью обмена опытом.

В сборах приняли участие мобилизационные работники исполнительных органов регионов, местного самоуправления, а также территориальных структур федеральных ведомств из Астраханской, Ростовской и диких областей, Калмыкии, Крыма, Луганска и Севастополя.

— Подготовка к мобилизации — это процесс мирного времени. Такие тренировки ведутся регулярно. Отрабатывается ведение документации, обучаются кадры, — подчеркнул начальник отдела мобилизационной подготовки и режимно-секретной работы администрации Волжского Олег Филимонов.

Отметим, учения проходят в регионе уже второй день. В рамках сбора участники уже посетили мобилизационные площадки, развёрнутые в местных образовательных учреждениях, в автоколонне, на территории промышленных предприятий, а также побывали в Средней Ахтубе. Ранее делегаты провели занятия в Волгограде.

Фото и видео: администрация Волжского.

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