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Пассажиры рейсов, принятых нижегородским аэропортом, отправились в Москву

Нижегородский аэропорт принял в качестве запасного 28 рейсов.

5000 пссажиров, принятых Международным аэропортом Чкалов, отправились в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Напомним, что нижегородский аэропорт принял в качестве запасного 28 рейсов. 15 из них были международными.

В зонах ожидания разместили мягкие места и кулеры. В кафе пассажирам предоставили горячее питание.

Пассажиры 8 рейсов добирались до Москвы автобусными трансферами. Так решила компания «Аэрофлот». Другая часть пассажиров отправились в столицу самостоятельно. Оставшая часть ожидала вылеты в терминале.

После снятия ограничений нижегородский аэропорт также начал обслуживание рейсов из регулярного расписания.

Ранее сообщалось, что’вафельную" разметку нанесли на перекрестке в центре Нижнего Новгорода.