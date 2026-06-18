Пассажиры рейсов, принятых нижегородским аэропортом, отправились в Москву

5000 пссажиров, принятых Международным аэропортом Чкалов, отправились в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Напомним, что нижегородский аэропорт принял в качестве запасного 28 рейсов. 15 из них были международными.
В зонах ожидания разместили мягкие места и кулеры. В кафе пассажирам предоставили горячее питание.
Пассажиры 8 рейсов добирались до Москвы автобусными трансферами. Так решила компания «Аэрофлот». Другая часть пассажиров отправились в столицу самостоятельно. Оставшая часть ожидала вылеты в терминале.
После снятия ограничений нижегородский аэропорт также начал обслуживание рейсов из регулярного расписания.
Ранее сообщалось, что’вафельную" разметку нанесли на перекрестке в центре Нижнего Новгорода.