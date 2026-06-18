Рютте подтвердил планы США «немедленно» сократить войска в Европе

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Марк Рютте в четверг, 18 июня, заявил, что сокращение численности войск США в странах Европы начнется «немедленно», но выразил надежду, что в случае начала боевых действий Штаты сделают «максимум» для защиты Евросоюза (ЕС).
— США должны действовать на многих театрах и не должны распылять свои ресурсы, и это было объявлено ранее, что они немного подсократят свое участие в конфигурации сил НАТО (в Европе — прим. «ВМ»). Вопрос, который был задан вчера (в рамках саммита «Большой Семерки» — прим. «ВМ»), произойдет ли это немедленно. И да, это произойдет немедленно, — подчеркнул политик в беседе с журналистами.
Он добавил, что на уровне планирования НАТО должен принимать во внимание тот факт, что США снижают свое участие, но европейские страны «заполняют это пространство», увеличивая численность своих войск, передает ТАСС.
13 июня СМИ сообщили, что ЕС готовится к возможному резкому сокращению военных ресурсов США, которые могут задействовать в случае войны или кризиса, включая технику, которую европейские страны не способны быстро заменить.