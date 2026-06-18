Рютте подтвердил планы США «немедленно» сократить войска в Европе

— США должны действовать на многих театрах и не должны распылять свои ресурсы, и это было объявлено ранее, что они немного подсократят свое участие в конфигурации сил НАТО (в Европе — прим. «ВМ»). Вопрос, который был задан вчера (в рамках саммита «Большой Семерки» — прим. «ВМ»), произойдет ли это немедленно. И да, это произойдет немедленно, — подчеркнул политик в беседе с журналистами.