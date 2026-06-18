Лукашенко взял под личный контроль расследование удара по автобусу под Брянском

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил провести собственное расследование инцидента, связанного с атакой украинского беспилотника на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области России. Об этом в четверг 18 июня, сообщил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович в эфире телеканала «Первый информационный».
— Какими же нечеловеческими качествами должен обладать оператор, который запустил этот беспилотник в этот мирный автобус. Что тут комментировать? Просто бесчеловечное отношение. Поэтому президент отдал ряд поручений — до конца разобраться, провести свое расследование, — сказал Вольфович.
Госсекретарь отметил, что атакующие, вероятно, знали, что автобус перевозил гражданских лиц. По его словам, этими вопросами занимаются Следственный комитет и спецслужбы республики, и как только будет собрана вся необходимая информация, она будет представлена президенту.
ВСУ нанесли удар беспилотником по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области в среду, 17 июня. Один человек погиб, ранения получили семь пассажиров, среди них пятеро несовершеннолетних. Главное об инциденте — в материале «Вечерней Москвы».
В свою очередь помощник главы государства Юрий Ушаков заявил, что атаки ВСУ на Москву и удар по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области не приближают личную встречу Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским.