Лукашенко взял под личный контроль расследование удара по автобусу под Брянском

Госсекретарь отметил, что атакующие, вероятно, знали, что автобус перевозил гражданских лиц. По его словам, этими вопросами занимаются Следственный комитет и спецслужбы республики, и как только будет собрана вся необходимая информация, она будет представлена президенту.