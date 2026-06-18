В Ростовской области выделили свыше 9,6 млрд рублей на закупку медикаментов

В 2026 году власти Ростовской области выделили свыше 9,6 млрд рублей на закупку медикаментов для льготных категорий граждан. Об этом на заседании регионального правительства заявил губернатор Юрий Слюсарь. Он уточнил, что программа охватывает более 800 тыс. человек: 480 тыс. имеют федеральные льготы, а 359 тыс.— региональные.
На сегодняшний день в регионе выписано уже более трёх миллионов рецептов, а Минздрав практически полностью заключил контракты на поставку препаратов. Чтобы ускорить процесс выдачи, к ноябрю в области планируют внедрить систему электронных рецептов с QR-кодом.
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